Зеленский срочно хочет организовать встречу с Трампом, пишут СМИ

Украинские власти стремятся как можно скорее организовать встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, который победил на выборах в США. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По данным издания, в Киеве с тревогой следят за утечками деталей мирного плана Трампа в СМИ. Украинские чиновники опасаются, что позиции страны в глазах нового президента США могут оказаться неопределёнными, а сами условия мирного соглашения — более жёсткими, чем предложения 2022 года.

Кроме того, в публикации подчёркивается, что в случае успеха дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном при посредничестве Трампа политическая карьера Зеленского может оказаться под угрозой.

Согласно материалу, ради расположения Трампа Киев готов пойти на серьёзные уступки. Среди возможных предложений обсуждаются передача контроля над украинскими ресурсами и размещение украинских военных в Европе вместо американских сил.

«Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии (Привлечь Трампа — прим. Life.ru) в ближайшие недели», — отмечает издание.