«Время закрыть проект»: Администрация Трампа приняла жёсткое решение по Украине
Меркурис: Администрация Трампа решила, что нужно закрыть проект «Украина»
Члены будущей администрации республиканца Дональда Трампа, победившего на недавно прошедших президентских выборах, пришли к единому мнению относительно Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект «Украина» поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединённых Штатов и не дал того, что обещал», — отметил эксперт.
Со слов военного аналитика, будущая администрация Трампа не планирует поддаваться на провокации и наращивать поддержку киевского режима финансово и оружием. Команда пришла к выводу, что «время закрыть проект, который терпит неудачу».
Тем временем американские СМИ всерьёз озабочены тем, что у Трампа нет детального плана окончания конфликта на Украине. Отмечается, что хотя избранный президент США и напоминает постоянно, что он готов «закончить всё за сутки», на самом деле не имеет ни чёткого порядка действий, ни команды, которая бы занималась данным вопросом.
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