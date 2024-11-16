Члены будущей администрации республиканца Дональда Трампа, победившего на недавно прошедших президентских выборах, пришли к единому мнению относительно Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект «Украина» поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединённых Штатов и не дал того, что обещал», — отметил эксперт.

Со слов военного аналитика, будущая администрация Трампа не планирует поддаваться на провокации и наращивать поддержку киевского режима финансово и оружием. Команда пришла к выводу, что «время закрыть проект, который терпит неудачу».