«Безусловно»: Зеленский заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине
Зеленский уверен, что украинский конфликт завершится быстрее при Трампе
Лидер киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что при Дональде Трампе в качестве президента США конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны».
«Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», — отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что избранный президент США хорошо знаком с позицией Украины и не высказывал никаких замечаний по её поводу.
Тем временем американские СМИ сообщили, что Трамп не имеет детального плана окончания конфликта на Украине. Отмечается, что хотя избранный президент США и заявляет о готовности «закончить всё за сутки», он не имеет ни чёткого порядка действий, ни команды, которая бы занималась данным вопросом.
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