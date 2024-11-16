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16 ноября, 03:37

«Безусловно»: Зеленский заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине

Зеленский уверен, что украинский конфликт завершится быстрее при Трампе

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что при Дональде Трампе в качестве президента США конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны».

«Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что избранный президент США хорошо знаком с позицией Украины и не высказывал никаких замечаний по её поводу.

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Тем временем американские СМИ сообщили, что Трамп не имеет детального плана окончания конфликта на Украине. Отмечается, что хотя избранный президент США и заявляет о готовности «закончить всё за сутки», он не имеет ни чёткого порядка действий, ни команды, которая бы занималась данным вопросом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Анатолий Цейко
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