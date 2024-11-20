Весь мир в труху: СМИ рассказали о тайном ядерном подарке Зеленскому от Трампа

«Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападёте на нас, мы разбомбим Москву», — допустил военный эксперт Николас Драммонд в беседе с журналистами.