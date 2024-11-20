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20 ноября, 08:27

Весь мир в труху: СМИ рассказали о тайном ядерном подарке Зеленскому от Трампа

Express: Трамп может в тайне оснастить Украину ядерным оружием

Избранный американский президент Дональд Трамп может секретно передать Киеву ядерное оружие. Об этом пишет британское издание Express.

«Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападёте на нас, мы разбомбим Москву», — допустил военный эксперт Николас Драммонд в беседе с журналистами.

Он полагает, что избранный президент США может дать Украине ядерное оружие, потребовав взамен отказаться от планов присоединения к НАТО.

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Ранее в The Times писали, Украина может и сама создать упрощённый аналог атомной бомбы «Толстяк», которую США в своё время скинули на Хиросиму. Позже это в интервью подтвердили и некие украинские чиновники. Глава МИД РФ Лавров назвал их безумцами, заявив, что из этому никогда не бывать. Позже в офисе Зеленского также опровергли эти слухи. Советник лидера киевского режима Подоляк и вовсе сказал, что проблемы Украины не решить ядерным оружием. Однако некоторые эксперты считают, что одарить Киев бомбой судного дня всё ещё способен Запад.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagKlodelArt

Владимир Озеров
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