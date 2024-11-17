«Для нападения на Россию»: Запад может дать Украине ядерное оружие, считает эксперт
Эксперт Арзанов: Запад может дать Украине ядерное оружие
Запад может сам предоставить Украине ядерное оружие, выдав это за изобретение местных учёных, заявил член президиума общественной организации «Офицеры России» Левон Арзанов. По его словам, киевский режим может пойти на использование боезапаса при прорыве фронта со стороны ВС РФ и катастрофическом отступлении ВСУ.
Однако ядерная провокация может быть совершена не только против Армии России, полагает военный эксперт. Полковник в запасе не исключил, что Запад может пойти на более серьёзные вещи.
«В какой-то момент Запад может дать им команду на проведение ядерной провокации, чтобы остановить продвижение армии России. Или использовать оружие как предлог для нападения на нашу территорию», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Напомним, ранее The Times сообщил, что Украина может создать собственное ядерное оружие, если США прекратят военную поддержку страны. Однако позже в МИД страны опроверг данное заявление.
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