«Для нападения на Россию»: Запад может дать Украине ядерное оружие, считает эксперт

Запад может сам предоставить Украине ядерное оружие, выдав это за изобретение местных учёных, заявил член президиума общественной организации «Офицеры России» Левон Арзанов. По его словам, киевский режим может пойти на использование боезапаса при прорыве фронта со стороны ВС РФ и катастрофическом отступлении ВСУ.

Однако ядерная провокация может быть совершена не только против Армии России, полагает военный эксперт. Полковник в запасе не исключил, что Запад может пойти на более серьёзные вещи.