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13 ноября, 22:31

В МИД Украины ответили на данные The Times о возможности создать ядерное оружие

Киев придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия и не собирается разрабатывать его. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, комментируя публикацию The Times.

«Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие», — отметил Тихий.

Киев сотрудничает с МАГАТЭ, а сама Украина является полностью прозрачной для мониторинга, добавили в МИД. Это исключает использование ядерных материалов в военных целях, подытожили в ведомстве.

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По данным The Times, Украина может создать собственное ядерное оружие, если США прекратят военную поддержку страны. Разработка ядерного арсенала может занять около пяти лет.

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Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Артур Лапсаков
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