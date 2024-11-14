В МИД Украины ответили на данные The Times о возможности создать ядерное оружие
Киев придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия и не собирается разрабатывать его. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, комментируя публикацию The Times.
«Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие», — отметил Тихий.
Киев сотрудничает с МАГАТЭ, а сама Украина является полностью прозрачной для мониторинга, добавили в МИД. Это исключает использование ядерных материалов в военных целях, подытожили в ведомстве.
По данным The Times, Украина может создать собственное ядерное оружие, если США прекратят военную поддержку страны. Разработка ядерного арсенала может занять около пяти лет.
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