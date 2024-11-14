В МИД Украины ответили на данные The Times о возможности создать ядерное оружие

Киев придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия и не собирается разрабатывать его. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, комментируя публикацию The Times.

«Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие», — отметил Тихий.

Киев сотрудничает с МАГАТЭ, а сама Украина является полностью прозрачной для мониторинга, добавили в МИД. Это исключает использование ядерных материалов в военных целях, подытожили в ведомстве.