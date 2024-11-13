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Регион
13 ноября, 20:07

The Times: Украина может создать ядерное оружие при прекращении помощи США

Украина рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия, если США прекратят военную поддержку. Согласно докладу, подготовленному для Министерства обороны Незалежной, страна в состоянии произвести упрощённую версию атомной бомбы, аналогичную той, что была сброшена на японский город Нагасаки в 1945 году, пишет издание The Times.

Эксперты подчёркивают, что спустя восемь десятилетий такая задача не представляет для Киева значительных технических трудностей. Кроме того, в документе утверждается, что разработка собственного ядерного арсенала может занять около пяти лет. Основным элементом для будущей бомбы должен стать плутоний, который Украина способна получить из своих ядерных реакторов.

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В октябре глава МИД России Сергей Лавров назвал безумцами украинских чиновников после заявления Киева о готовности за несколько недель создать ядерное оружие. По его мнению, у украинцев ничего не выйдет.

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Shutterstock / FOTODOM / Alones

Артём Гапоненко
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