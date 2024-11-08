Городу на Украине грозит участь ядерного могильника из-за «невидимой смерти‎» от Европы

Уровень радиации в Одесском порту достиг критической отметки. Согласно международным нормам, верхним безопасным пределом для человека является показатель 0,5 микрозивертов в час. А в разных районах города уже фиксируют 19 и даже 22 микрозивертов в час. В такой ситуации у одесситов могут начаться необратимые изменения в организме: развиться раковые болезни и пострадать внутренние органы. С чем связана такая опасная обстановка, объяснил военный эксперт Александр Ивановский в интервью aif.ru.

«На первый план я всё же бы вынес доставку в Одессу отходов ядерного топлива из стран Евросоюза. Там этого добра предостаточно, а Украина — лучшее место, где всю эту гадость можно закопать», — отметил эксперт.

Он предположил, что российские ракеты могли попасть по судам с «отработкой» и вызвать устойчивый радиационный фон. Это опасно не только для Одессы, но и для других черноморских городов, ведь существует риск радиационного заражения всего Чёрного моря. Эксперт напомнил, что радиацию не зря называют «невидимой смертью».

Во-вторых, в распоряжение ВСУ могли поступить боеприпасы с урановыми сердечниками. При взрыве урановая пыль вызывает заражение воздуха. В-третьих, и это самое опасное, по словам эксперта, Киев действительно «химичит» с бомбой. И последние заявления Владимира Зеленского лишь подтверждают такой сценарий развития событий, считает Ивановский.

«В общем, за ситуацией в Одессе и других черноморских и дунайских портах надо пристально следить. Зеленский уже дошёл до ручки и способен спокойно превратить Украину в ядерный могильник по сходной цене», — подытожил эксперт.