Экстремальная радиация: В США обнаружен «второй Чернобыль» Популярная у туристов зона отдыха оказалась местом стихийного захоронения радиоактивного плутония. 30 августа, 21:10 Учёные измерили уровень радиации в американском парке и пришли в ужас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TebNad

В этих местах у города Лос-Аламос из года в год преспокойно прогуливаются, ездят на велосипедах и оставляют в Интернете радостные отзывы о том, как здесь красиво. Надо сказать, с этим был совершенно согласен легендарный Роберт Оппенгеймер, «отец атомной бомбы». Неподалёку, в окрестностях города Альбукерке, у него в своё время было ранчо. И именно он порекомендовал основать лабораторию для разработки ядерного оружия здесь, среди великолепия природы Нью-Мексико.

Лесопарковая зона в американском Лос-Аламосе, где любят отдыхать туристы. Фото © energy.gov

Лос-Аламосскую национальную лабораторию основали в 1943 году, а два года спустя, 16 июля 1945 года, над расположенным поблизости полигоном Аламогордо поднялся первый в истории Земли ядерный «гриб»: была взорвана плутониевая «Штучка» (Gadget) мощностью в 25 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Взрыв ядерной бомбы Gadget 16 июля 1945 года. Фото © Wikipedia

В дальнейшем США проводили свои ядерные испытания на полигоне в Неваде и на островах в Тихом океане, но в Лос-Аламосе не только люди, но и сама земля по сей день помнит «Проект Манхэттен». Здесь есть каньон, за которым навеки закрепилось название Кислотного: Acid Canyon. Туда Лос-Аламосская лаборатория сбрасывала всё, что использовала во время своих разработок: тритий, плутоний, цезий, стронций, америций вкупе с перхлоратами, хромом, никелем и прочим, и прочим. Более 500 тысяч кубометров отходов. Так вот, всё это впоследствии было обнаружено в местных подземных водах. А воды эти в том числе идут, к примеру, в сторону тех скважин, где соседний город Санта-Фе берёт 40% своей питьевой воды.

В 2018 году Министерство энергетики США опубликовало отчёт, из которого следует, что в наши дни местные жители получают в окрестностях Лос-Аламосской лаборатории совершенно незначительные дозы облучения: максимум 3,5 миллирема, что в несколько раз ниже предельно допустимой нормы.

А недавно, весной 2024 года, стало известно, что в Лос-Аламосе намерены начать производство новых плутониевых сердечников для национального ядерного арсенала.

После этого на природу возле лаборатории отправился гулять профессор Университета Северной Аризоны биофизик Майкл Кеттерер. Естественно, он пришёл туда не только наслаждаться красотой, но и собрать по целому набору образцов воды, почвы, отложений и растительности. Он составил презентацию, в которой подробно рассказал и показал, как эти образцы исследовал и что в них нашёл.

И нашёл он плутоний-239 и плутоний-240 в количестве до 86 пикокюри на литр воды. Это при предельной норме 50 пикокюри на литр. Учёный сравнил четыре образца воды и во всех обнаружил превышение. Довольно много плутония оказалось в некоторых образцах почвы и в отложениях. Интересно, что в растениях зафиксировано сравнительно немного, то есть природа всячески старается не распространять зло.

Образцы воды, взятые в районе Кислотного каньона недалеко от Лос-Аламосской национальной лаборатории. Фото © nukewatch.org

Профессор объявил, что он в ужасе и за долгие десятилетия своей научной работы такое видит впервые. Он даже сравнил взятые образцы с образцами из Чернобыля и из испанского Паломареса, где в 1966 году упал бомбардировщик B-52G с четырьмя термоядерными бомбами на борту.

По мнению учёного, это не всенепременно означает, что отныне в Кислотный каньон и во все Лос-Аламосские окрестности не должна ступать нога человека, но он призывает местных «подумать, где они живут», а Правительство США принять к сведению, что обнаруженные им количества плутония в сотни и тысячи раз выше, чем можно с уверенностью отнести к последствиям выпадения радиоактивных осадков. То есть это последствия не только и не столько испытаний, сколько именно разработок ядерного оружия.

Авторы Адель Романенкова