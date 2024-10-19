Украинские военнослужащие вынуждены копать окопы и строить укрепления в зоне Чернобыльской АЭС, несмотря на критический уровень радиации. По словам пленного бойца 49-й бригады ВСУ Виталия Озимова, который попал в плен в Курской области, радиационный фон на некоторых позициях в Чернобыле превышает норму в 12 раз. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Пленный сообщил, что его отправили в Киевскую область строить бетонные огневые точки на территории станции, где солдаты неоднократно отказывались выполнять работы из-за опасного уровня радиации. Однако командование, по его словам, проигнорировало эти отказы и продолжило принуждать к выполнению задач.

«В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: «нас это не интересует». Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то…», — рассказал Озимов.

Виталий Озимов, мобилизованный в ВСУ без предварительной подготовки, получил повестку, когда выходил из магазина. Он служил в 49-й бригаде, военная часть А2738, до момента сдачи в плен российским войскам.