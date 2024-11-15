Подоляк заявил, что ядерное оружие не решит проблемы Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не рассматривают создание ядерного оружия, несмотря на теоретическую возможность его разработки. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

По словам политика, основной фактор, который останавливает Киев от разработки ядерных боеголовок, заключается не в юридических и репутационных рисках, а в том, что наличие ядерного оружия не принесёт значительных изменений в текущую военную ситуацию.

«Если бы создание ядерного оружия действительно могло изменить ход событий на фронте, решение могло бы быть другим, несмотря на все юридические и репутационные риски. Но это не тот шаг, который принесёт существенные результаты в военном контексте», — отметил Подоляк.