Подоляк заявил, что ядерное оружие не решит проблемы Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не рассматривают создание ядерного оружия, несмотря на теоретическую возможность его разработки. Об этом пишет издание «РБК-Украина».
По словам политика, основной фактор, который останавливает Киев от разработки ядерных боеголовок, заключается не в юридических и репутационных рисках, а в том, что наличие ядерного оружия не принесёт значительных изменений в текущую военную ситуацию.
«Если бы создание ядерного оружия действительно могло изменить ход событий на фронте, решение могло бы быть другим, несмотря на все юридические и репутационные риски. Но это не тот шаг, который принесёт существенные результаты в военном контексте», — отметил Подоляк.
Напомним, в прессе появились утверждения о возможной способности Украины создать примитивное ядерное оружие в случае отказа США продолжать военную помощь. По данным британского издания The Times, Киев может использовать реакторный плутоний для разработки ядерных боеголовок. Комментируя эти данные, представитель МИД Незалежной Георгий Тихий уточнил, что Киев остается приверженцем положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не планирует разрабатывать ядерные арсеналы.
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