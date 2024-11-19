Лавров советует западным лидерам внимательно прочитать ядерную доктрину России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что на Западе ознакомятся с обновлённой ядерной доктриной России во всей полноте. Он также рассчитывает на то, что документ будут читать во всей её взаимосвязанности, а не так, как там изучали Устав ООН, «усматривая там только то, что им нужно».