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Регион
19 ноября, 14:35

Лавров советует западным лидерам внимательно прочитать ядерную доктрину России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что на Западе ознакомятся с обновлённой ядерной доктриной России во всей полноте. Он также рассчитывает на то, что документ будут читать во всей её взаимосвязанности, а не так, как там изучали Устав ООН, «усматривая там только то, что им нужно».

«У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там всё подтверждено. Уже теперь законодательно закреплено то, что президент (Владимир Путин, — Прим. Life.ru) месяц с небольшим озвучивал публично. И я надеюсь, что там (на Западе, — Прим. Life.ru) будут эту доктрину читать», — заявил министр на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

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Напомним, обновлённую ядерную доктрину утвердил президент Владимир Путин, чтобы защитить суверенитет страны. В Госдуме поделились, что ядерная доктрина изменяется под давлением обстоятельств. А пресс-секретарь президента РФ отметил, что актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания стала необходимой для соответствия документа современным политическим реалиям. После этого мировые рынки упали: фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5%, а доходность казначейских облигаций США снизилась примерно на семь базисных пунктов — до 4,34%

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ТАСС / POOL / Геодакян Артем

Алена Пенчугина
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