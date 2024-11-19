Песков: Ядерная доктрина была актуализирована из-за текущей обстановки

Актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания была необходима для того, чтобы адаптировать документ к текущей политической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил журналистам, что это необходимо было сделать для соответствия основ актуальным условиям.