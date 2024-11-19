Песков: Ядерная доктрина была актуализирована из-за текущей обстановки
Актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания была необходима для того, чтобы адаптировать документ к текущей политической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил журналистам, что это необходимо было сделать для соответствия основ актуальным условиям.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину страны — Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Основной принцип данного документа подчёркивает, что ядерное оружие рассматривается как последняя мера для обеспечения суверенитета Российской Федерации. Однако в связи с новыми военными угрозами и рисками возникла необходимость уточнить параметры, при которых его использование будет допустимо.
Life.ru