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19 ноября, 09:06

Песков: Ядерная доктрина была актуализирована из-за текущей обстановки

Актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания была необходима для того, чтобы адаптировать документ к текущей политической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил журналистам, что это необходимо было сделать для соответствия основ актуальным условиям.

Как часто меняется ядерная доктрина России и зачем она нужна: ответ политолога
Как часто меняется ядерная доктрина России и зачем она нужна: ответ политолога

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину страны — Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Основной принцип данного документа подчёркивает, что ядерное оружие рассматривается как последняя мера для обеспечения суверенитета Российской Федерации. Однако в связи с новыми военными угрозами и рисками возникла необходимость уточнить параметры, при которых его использование будет допустимо.

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Александр Юнашев
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