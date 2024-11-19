Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину России
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил обновлённую ядерную доктрину страны — Основы госполитики в области ядерного сдерживания.
Базовый принцип документа свидетельствует о том, что ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета РФ. однако из-за новых военных угроз и рисков потребовалось уточнить параметры, допускающие его применение.
Напомним, в сентябре Владимир Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России. В частности, будет расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, РФ оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. Решение Москвы корректировать стратегический документ связано с агрессивной позицией стран Запада, объяснили в Кремле.