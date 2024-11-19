Новая ядерная доктрина России потрясла мировые рынки
Bloomberg: Мировые рынки упали после объявления новой ядерной доктрины России
Обновление ядерной доктрины России потрясло мировые рынки. Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5%, а доходность казначейских облигаций США снизилась примерно на семь базисных пунктов — до 4,34%. Об этом сообщает Bloomberg.
Ещё сильнее падение отразилось на Европе. Stoxx 600 потерял 1%, а евро подешевел на 0,5%. Трейдеры бросились скупать золото, швейцарский франк и иену. Суверенные долларовые облигации Украины подешевели больше всего среди аналогичных активов развивающихся рынков.
Напомним, что президент Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину России, которая направлена на защиту суверенитета страны. Новый указ был опубликован в ответ на возникновение новых военных угроз и рисков. В Госдуме поделились, что ядерная доктрина изменяется под давлением обстоятельств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания стала необходимой для соответствия документа современным политическим реалиям.
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