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Регион
19 ноября, 14:02
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Новая ядерная доктрина России потрясла мировые рынки

Bloomberg: Мировые рынки упали после объявления новой ядерной доктрины России

Обновление ядерной доктрины России потрясло мировые рынки. Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5%, а доходность казначейских облигаций США снизилась примерно на семь базисных пунктов — до 4,34%. Об этом сообщает Bloomberg.

Ещё сильнее падение отразилось на Европе. Stoxx 600 потерял 1%, а евро подешевел на 0,5%. Трейдеры бросились скупать золото, швейцарский франк и иену. Суверенные долларовые облигации Украины подешевели больше всего среди аналогичных активов развивающихся рынков.

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Напомним, что президент Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину России, которая направлена на защиту суверенитета страны. Новый указ был опубликован в ответ на возникновение новых военных угроз и рисков. В Госдуме поделились, что ядерная доктрина изменяется под давлением обстоятельств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания стала необходимой для соответствия документа современным политическим реалиям.

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Shutterstock / FOTODOM / Naletova Elena

Алена Пенчугина
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