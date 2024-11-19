«Покажем Западу»: В Госдуме раскрыли причину изменения ядерной доктрины

Российская ядерная доктрина изменяется под давлением современных обстоятельств, в которых нужно указывать об участии в вооружённых конфликтах военного блока, подобного НАТО. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв.

«Другое дело, что само участие альянса в боевых действиях против России давно уже ни для кого не секрет. В США, между прочим, признавали, что ни один залп HIMARS не обходится без данных американской разведки, доходит до того, что украинские военные просто нажимают кнопку «пуск», даже не зная, куда нацелены ракеты», — рассказал депутат.