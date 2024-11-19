«Покажем Западу»: В Госдуме раскрыли причину изменения ядерной доктрины
Депутат Журавлёв: Ядерная доктрина изменяется под давлением обстоятельств
Российская ядерная доктрина изменяется под давлением современных обстоятельств, в которых нужно указывать об участии в вооружённых конфликтах военного блока, подобного НАТО. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв.
«Другое дело, что само участие альянса в боевых действиях против России давно уже ни для кого не секрет. В США, между прочим, признавали, что ни один залп HIMARS не обходится без данных американской разведки, доходит до того, что украинские военные просто нажимают кнопку «пуск», даже не зная, куда нацелены ракеты», — рассказал депутат.
Новая редакция доктрины призвана показать Западу, что нам все эти факты известны и российская реакция на них непременно будет. Другое дело, что грозить бумагами — дело десятое, судьба украинской кампании всё равно решается на линии фронта. И это должно быть отражено в документах, а никак не наоборот.
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв
Напомним, что президент Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину России, которая направлена на защиту суверенитета страны. Новый указ был опубликован в ответ на возникновение новых военных угроз и рисков. Лидеру государства потребовалось внести уточнения в некоторые аспекты документа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания стала необходимой для соответствия документа современным политическим реалиям.
Life.ru