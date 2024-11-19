«Давно пора»: Зюганов призвал показать «упырям в Лондоне», на что способна Россия с ядеркой

Надо показать Западу, на что способна Россия, в ответ на нахальное поведение и угрозу своим территориям. Об этом заявил ЦК КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом LIfe.ru, комментируя обновлённый указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. По его словам, нужно было давно ответить странам НАТО, с их жуткой военной машиной.

«Теперь мы вынуждены, видя, как они ведут себя нахально, прямо заявить, что в случае крайних обстоятельств мы применим ядерное оружие. Сидит там какой-то упырь в Лондоне и начинает объяснять, что они будут делать. Залпа одного крейсера будет достаточно, чтобы достать как до Англии, так и до Франции. Надо им показать, что будет. Если залп будет в Ламанше, то Англия искупается в холодной воде», — сказал Зюганов.