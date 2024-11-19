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19 ноября, 09:13

Песков: Текст ядерной доктрины станет предметом глубокого анализа в РФ и мире

В России подписан обновлённый указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Поручения по данному документу от государственного лидера были даны заблаговременно, а сам указ опубликовали своевременно. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что опубликованный текст должен стать предметом глубокого анализа как в нашей стране, так и за её пределами.

«Очень важный текст. Естественно, он должен стать объектом очень глубокого анализа как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом», — заявил представитель Кремля.

По словам представителя Кремля, соответствующее поручения российского лидера были даны заблаговременно. Как уточнил Песков, Путин сам говорил, что текст находится на финальной стадии подготовки изменений.

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Напомним, президент Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину страны. Главной целью документа стала защита суверенитета России. Обновлённый указ опубликовали из-за возникновения новых военных угроз и рисков. Лидеру государства потребовалось уточнить некоторые параметры.

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Александр Юнашев
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