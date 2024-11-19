Песков: Текст ядерной доктрины станет предметом глубокого анализа в РФ и мире

В России подписан обновлённый указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Поручения по данному документу от государственного лидера были даны заблаговременно, а сам указ опубликовали своевременно. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что опубликованный текст должен стать предметом глубокого анализа как в нашей стране, так и за её пределами.