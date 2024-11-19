Песков: Текст ядерной доктрины станет предметом глубокого анализа в РФ и мире
В России подписан обновлённый указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Поручения по данному документу от государственного лидера были даны заблаговременно, а сам указ опубликовали своевременно. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что опубликованный текст должен стать предметом глубокого анализа как в нашей стране, так и за её пределами.
«Очень важный текст. Естественно, он должен стать объектом очень глубокого анализа как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом», — заявил представитель Кремля.
По словам представителя Кремля, соответствующее поручения российского лидера были даны заблаговременно. Как уточнил Песков, Путин сам говорил, что текст находится на финальной стадии подготовки изменений.
Напомним, президент Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину страны. Главной целью документа стала защита суверенитета России. Обновлённый указ опубликовали из-за возникновения новых военных угроз и рисков. Лидеру государства потребовалось уточнить некоторые параметры.
Life.ru