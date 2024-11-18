В Совфеде напомнили Байдену и Зеленскому о целях ядерной доктрины России

В ядерной доктрине России указано, что агрессия против со стороны неядерного государства, при поддержке ядерной державы, будет рассматриваться как совместное нападение. Ответ на такую агрессию не останется без внимания, заявил первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

В беседе с нашими коллегами из РИА «Новости» он подчеркнул, что действия Запада могут привести к глобальному конфликту, однако при этом призвал избегать резких заявлений и действий в отношении стран НАТО, отметив, что устрашающая риторика не является методом России.