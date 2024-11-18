В Совфеде напомнили Байдену и Зеленскому о целях ядерной доктрины России
Сенатор Бондарев: Решением об ударах по РФ Байден развязывает третью мировую
В ядерной доктрине России указано, что агрессия против со стороны неядерного государства, при поддержке ядерной державы, будет рассматриваться как совместное нападение. Ответ на такую агрессию не останется без внимания, заявил первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
В беседе с нашими коллегами из РИА «Новости» он подчеркнул, что действия Запада могут привести к глобальному конфликту, однако при этом призвал избегать резких заявлений и действий в отношении стран НАТО, отметив, что устрашающая риторика не является методом России.
Также сенатор отметил, что заблуждение Запада о возможности выйти из войны с минимальными потерями может иметь серьёзные последствия. Россия, по его словам, внимательно следит за действиями альянса и оставляет за собой право реагировать без предварительных устрашающих заявлений.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден дал санкцию на использование украинскими вооруженными силами дальнобойного оружия для ударов по России. Как сообщали журналисты The New York Times, речь идет о ракетах ATACMS американского производства. А сегодня или завтра на саммите в Брюсселе министры обороны и иностранных дел стран Европейского Союза также планируют обсудить возможность отмены ограничений на удары ВСУ европейским оружием по территории России.
Kandinsky 3.1 / Life.ru