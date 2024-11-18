Байден одобрил удары. Чем ВСУ смогут обстреливать территорию России Уходящий с поста президента США Джо Байден, а вместе с ним европейцы санкционировали ракетные обстрелы России, приблизив мир к третьей мировой. 18 ноября, 08:51 Джо Байден одобрил удары по РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Anelo

The New York Times заявляет, что Украина получила от США разрешение на применение ракет ATACMS по территории России. Предполагается, что Киев использует их для защиты своей группировки, вторгнувшейся в Курскую область. Действующий президент Джо Байден санкционировал удары за два месяца до окончания своих полномочий. ВСУ уже долгое время используют ATACMS, в том числе против гражданских. 23 июня боевики ударили по пляжу в Севастополе. В результате обстрела погибло несколько человек. Вместе с США удары одобрили Франция и Великобритания.

Чем Украина может ударить

У Украины на вооружении ATACMS, способные бить на 300 километров. Для их запуска используются установки РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. За время вторжения в Курскую область ВСУ потеряли большое количество этих машин. Также у Киева появилась возможность использовать англо-французскую разработку Storm Shadow / SCALP-EG. Под них были переделаны Су-24М.

«Рыбарь» посчитал количество ракет у ВСУ. Оказалось, что ATACMS максимум 8 штук, а Storm Shadow / SCALP-EG — до 30. Возможно, что были ещё поставки. Газета The Times сообщала, что Великобритания прекратила передачу Storm Shadow из-за истощения запасов.

Зона поражения дальнобойных ракет на территории России

Куда добивают западные ракеты. Инфографика © Life.ru

Чем Россия будет сбивать западные ракеты

Под угрозой оказался весь Крым, Краснодарский край, все граничащие с Украиной области. Дотянуться до Москвы ВСУ смогут, только если у них на вооружении оригинальный, а не экспортный Storm Shadow / SCALP-EG.

Российская армия регулярно сбивает ATACMS. Министерство обороны 8 ноября сообщило, что было сбито восемь ракет, 2 и 3 ноября — по четыре ракеты. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что с американским вооружением могут бороться зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, а также комплексы «Бук-М3». Схожая ситуация и с Storm Shadow.

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— Она перед ударом поднимается на высоту, и получилось так, что мы её обнаружили в момент поднятия перед ударом. Захватили. Произвели пуск и попали, — пояснил командир расчёта ЗРК «Тор-М2» с позывным Саян, сбивший англо-французскую ракету.

Чем может ответить Россия

Президент России Владимир Путин ещё в сентябре заявил, что применение дальнобойных ракет по российской территории будет означать вступление стран НАТО в боевые действия.

— Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно, это могут делать только специалисты стран НАТО. Нужна космическая разведка и специалисты, которые будут вводить полётные задания — сама Украина это сделать не может, — говорил Владимир Путин.

Реакция в США

Российская установка в СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Ряд американских чиновников опасаются, что такое решение может привести к ударам по Штатам. В Белом доме от комментариев отказались. Предприниматель Илон Маск согласился с критиками одобрения. Сын Дональда Трампа тоже не стал молчать.

— Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни, — написал сын избранного президента.

Сам же 47-й президент США может отменить решение Байдена. Источники в команде Трампа говорят, что пересмотрены будут все решения прежней администрации.

Авторы Даниил Черных