Сводки СВО. Байден разрешил Украине бить по России, секретные российские БПЛА, ракеты Х-101 сносят объекты ВСУ в Ровно, 18 ноября Как Байден решил напоследок напакостить, украинские дроны под Курском охотятся на гражданских, Россия запускает на Украину ложные беспилотники — дайджест Life.ru. 17 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Байден санкционировал удары вглубь России

Одним из последних решений кабинета Байдена стало одобрение Украине на удары вглубь России. Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, решение было принято в ответ на «неожиданное решение России ввести в бой войска Северной Кореи». По словам чиновников, первоначально оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты ВСУ в Курской области. New York Times отмечает, что некоторые официальные лица США высказывают опасения: использование Украиной ракет для ударов вглубь России может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против США и их партнёров по коалиции.

Сейчас на вооружении ВСУ стоят баллистические ракеты MGM-140 ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Но даже в США понимают, что это бессмысленно.

— Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS, — заявил в октябре глава Пентагона Ллойд Остин.

Курская область, 18 ноября

320 человек потеряла украинская армия в боях в Курской области за последние сутки. Уничтожена немецкая боевая машина пехоты Marder. Чтобы стабилизировать ситуацию, Киев перебрасывает подразделения сил специальных операций. На Российской земле они становятся пехотой.

ВСУ продолжают бить по гражданским. В результате удара дрона погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что также пострадали ещё один сотрудник издания и участковый уполномоченный полиции.

Прямое попадание: уничтожение боевой бронемашины ВСУ дроноводами группировки войск «Север». Видео © Telegram / Минобороны России

— Террор дронами давно стал визитной карточкой ВСУ. Вылетающие на свободную охоту украинские дроны-убийцы атакуют любой автомобиль, который оператор видит в свои очки. Абсолютное большинство потерь от подобной тактики именно среди гражданских, и остановить противника можно, только физически уничтожив операторов дронов, — пишет «Старше Эдды».

Донецкая Народная Республика, 18 ноября

На Кураховском направлении продолжаются действия по окружению группировки ВСУ. Штурмовики зашли в село Берестки. На Покровском направлении наши подразделения продвигаются вдоль железной дороги у Пустынки, Юрьевки и Петровки.

Несмотря на маскировку, прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожена САУ М109 Paladin. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Запорожская область, 18 ноября

Дорожнянка в Запорожской области взята российскими войсками. Небольшое село находится на дороге к Гуляйполю. Всего семь километров отделяют ВС РФ от родного города Нестора Махно. Учитывая, что с востока также идёт продвижение, то населённый пункт может быть окружён уже в скором времени.

Ракетный удар по подстанциям

Боевые действия на фронтах СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Российские ракеты поразили объекты газодобычи, энергетики и предприятия военно-промышленного комплекса. Повреждения зафиксировали на дамбе Кременчугской ГЭС. В Ровно добили подстанцию, которая стоит на линии с Ровенской АЭС. Сами атомные станции под удар не попали. Ракеты Х-101 ударили по подстанции ПС 330/110 энергетической инфраструктуры в Ровно, подстанция обеспечивала работу оборонного предприятия Украины. В пабликах комментируют: Украина успешно сбила все российские ракеты своей инфраструктурой.

— Если не будет каналов передачи электроэнергии, то АЭС может функционировать только в «островном» режиме, когда генерация вроде как есть, но до потребителей электричество не доходит, — пояснили авторы «Военной хроники». Одна из ракет поразила цель на курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

Новые российские БПЛА

Оператор дронов ВС РФ. Фото © ТАСС / Александр Река

Западная пресса обратила внимание на российские беспилотники, которые не несут угрозу. Их создали для того, чтобы загрузить украинские системы ПВО. Якобы операция получила название «Ложная цель». Их запускали вместе с боевыми. Сообщается, что ложные БПЛА были набиты тряпками и пенопластом, но системы обнаружения их видят как возможную цель. Если учесть, что с ПВО у Украины большие проблемы, ложные цели ещё больше перегружают систему. Нет сомнений, что подобные налёты «пустышек» будут продолжаться, как и просьбы Киева дать им ещё средства защиты.

Кроме того, Россия наладила производство «птичек» с термобарическим зарядом.

— Термобарические боеголовки создают вихрь высокого давления и тепла, способный пробить толстые стены. Они выжигают весь кислород на своём пути, поэтому имеют страшную репутацию из-за травм, которые можно получить, даже находясь на расстоянии от места первоначального взрыва, — пишет The Independent.

Британское издание заявляет, что среди травм наблюдают выжженные лёгкие, проблемы с глазами и головным мозгом.

Авторы Даниил Черных