Сводки СВО. Байден разрешил Украине бить по России, секретные российские БПЛА, ракеты Х-101 сносят объекты ВСУ в Ровно, 18 ноября

Одним из последних решений кабинета Байдена стало одобрение Украине на удары вглубь России. Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, решение было принято в ответ на «неожиданное решение России ввести в бой войска Северной Кореи». По словам чиновников, первоначально оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты ВСУ в Курской области. New York Times отмечает, что некоторые официальные лица США высказывают опасения: использование Украиной ракет для ударов вглубь России может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против США и их партнёров по коалиции.