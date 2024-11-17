МО РФ: ВС России нанесли массированный высокоточный удар по объектам ВПК Украины
За последние сутки российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам газодобычи, которые используются для обеспечения работы военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, складу БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.
Кроме того, сегодня утром наши военные осуществили массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности, как воздушного, так и морского базирования, а также с использованием ударных БПЛА. Атаки были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины, а также предприятия, производящие продукцию военного назначения. По информации Минобороны, все запланированные цели были поражены.
Напомним, сегодня утором во многих регионах Украины прогремели мощные взрывы. О них, в частности, сообщали в Одессе, Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях. Позднее на территории Незалежной ввели режим экстренных отключений света. В МИД Украины отметили, что ВС РФ предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет.
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