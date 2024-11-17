Взрывы во многих областях продолжают сотрясать Украину
Взрывы гремят в Киеве, Одессе, Львовской, Днепропетровской и Черкасской областях
На Украине продолжают греметь взрывы, их фиксируют в Одесской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. Об этом сообщают главы регионов и местные СМИ.
Так, например, приходили сообщения о взрывах в Днепропетровске, Павлограде и Кривом роге, а также Киеве, Черкассах и других крупных городах. Кроме того, взрывы слышат во Львовской области. В Незалежной продолжает звучать воздушная тревога.
Ранее Life.ru сообщал о взрывах в Николаеве. Сведения о происшествии в итоге подтвердили местные власти. Другие детали не приводились. Спустя некоторое время появилась информация об уничтожении цеха завода по сборке БПЛА в Николаеве.
Shutterstock / FOTODOM / kingma photos