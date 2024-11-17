Взрывы во многих областях продолжают сотрясать Украину

На Украине продолжают греметь взрывы, их фиксируют в Одесской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. Об этом сообщают главы регионов и местные СМИ.

Так, например, приходили сообщения о взрывах в Днепропетровске, Павлограде и Кривом роге, а также Киеве, Черкассах и других крупных городах. Кроме того, взрывы слышат во Львовской области. В Незалежной продолжает звучать воздушная тревога.