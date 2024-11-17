В результате взрыва, который поразил цех завода по производству БПЛА в Николаеве, погибли 12 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передают РИА «Новости».

Взрыв произошёл на бывшем Черноморском судостроительном заводе, который ныне принадлежит предприятию «Нибулон». По словам Лебедева, удар пришелся на цех, где производились БПЛА, включая водные самолёты, а также проводились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и их вооружению.

Лебедев сообщил, что в момент удара в цехе находились местные рабочие и англоговорящие иностранные инженеры. Этот цех и прилегающая территория находились под усиленной охраной Национальной гвардии Украины, которая использовала соседние помещения для ремонта транспортных средств и установки турелей на пикапы.

«Прилёт был максимально удачным, цех уничтожен, уничтожено оборудование, уничтожены готовые изделия. После взрыва к месту прилёта направились скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибло, около 30 ранены, в том числе иностранцы», — добавил Лебедев.