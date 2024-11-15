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15 ноября, 09:26

«Погибших более сотни»: Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ под Сумами

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли мощный удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате могли погибнуть более сотни украинских военных.

«Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка <...> В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни», — цитирует РИА «Новости» Лебедева.

Как уточнил подпольщик, прилёт был зафиксирован накануне вечером, 14 ноября в Хотенском районе Сумской области. По предварительным данным, в этом расположении находились несколько десятков иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что российский «Искандер» уничтожил колонну ВСУ в Сумской области по пути в Курскую область. В результате были ликвидированы свыше 50 украинских военнослужащих. Также противник лишился множества единиц техники, в том числе боевых бронемашин и бронетранспортёров.

Русский богатырь с 50 метров разнёс гранатомётом опорник ВСУ с британскими наёмниками
Русский богатырь с 50 метров разнёс гранатомётом опорник ВСУ с британскими наёмниками
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Shutterstock / FOTODOM / vblinov

Наталья Демьянова
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