«Погибших более сотни»: Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ под Сумами
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли мощный удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате могли погибнуть более сотни украинских военных.
«Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка <...> В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни», — цитирует РИА «Новости» Лебедева.
Как уточнил подпольщик, прилёт был зафиксирован накануне вечером, 14 ноября в Хотенском районе Сумской области. По предварительным данным, в этом расположении находились несколько десятков иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.
Ранее сообщалось, что российский «Искандер» уничтожил колонну ВСУ в Сумской области по пути в Курскую область. В результате были ликвидированы свыше 50 украинских военнослужащих. Также противник лишился множества единиц техники, в том числе боевых бронемашин и бронетранспортёров.
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