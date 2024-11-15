«Погибших более сотни»: Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации ВСУ под Сумами

ВС России нанесли мощный удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате могли погибнуть более сотни украинских военных.

«Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка <...> В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни», — цитирует РИА «Новости» Лебедева.

Как уточнил подпольщик, прилёт был зафиксирован накануне вечером, 14 ноября в Хотенском районе Сумской области. По предварительным данным, в этом расположении находились несколько десятков иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.