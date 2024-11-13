Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 05:48
5820

«Искандер» разнёс крупную колонну бронетехники ВСУ на пути в Курскую область

Рогов: ВС России «Искандером» уничтожили крупную колонну ВСУ в Сумской области

Российский «Искандер» уничтожил колонну украинских войск в Сумской области по пути в Курскую область. Свыше 50 украинских военнослужащих из 47-й мехбригады «Магура» и 82-й бригады ВСУ не пережили атаку, информирует председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши ОТРК «Искандер» отработали по колонне боевиков ВСУ, которые готовились к ротации в Курскую область, находившихся в Сумской области Украины», — отметил Рогов и пояснил, что ударами уничтожено свыше 50 боевиков.

Также противник лишился множества единиц техники, в том числе боевых бронемашин и бронетранспортёров. По словам Рогова, сводная колонна состояла из солдат подразделения «Магура» и 82-й бригады ВСУ, которые принимали участие в попытке украинского контрнаступления в Запорожье прошлым летом.

«Вы обречены, вас ждёт поражение и смерть»: В ДНР оружие сложил целый отряд ВСУ
«Вы обречены, вас ждёт поражение и смерть»: В ДНР оружие сложил целый отряд ВСУ

Дела с фронтом у ВСУ всё хуже, а желающих сдаться в плен украинских военных становится всё больше. Это подтверждают сведения от Минобороны РФ, где 1 ноября заявили, что за неделю в плен ВС РФ сдались 54 военнослужащих противника.

Обложка ©

Прокуратура Сумской области

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar