Российский «Искандер» уничтожил колонну украинских войск в Сумской области по пути в Курскую область. Свыше 50 украинских военнослужащих из 47-й мехбригады «Магура» и 82-й бригады ВСУ не пережили атаку, информирует председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши ОТРК «Искандер» отработали по колонне боевиков ВСУ, которые готовились к ротации в Курскую область, находившихся в Сумской области Украины», — отметил Рогов и пояснил, что ударами уничтожено свыше 50 боевиков.

Также противник лишился множества единиц техники, в том числе боевых бронемашин и бронетранспортёров. По словам Рогова, сводная колонна состояла из солдат подразделения «Магура» и 82-й бригады ВСУ, которые принимали участие в попытке украинского контрнаступления в Запорожье прошлым летом.