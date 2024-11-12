«Вы обречены, вас ждёт поражение и смерть»: В ДНР оружие сложил целый отряд ВСУ
Бойцы подразделения 79-й бригады ВСУ сдались в плен Армии России в ДНР
Подразделение 79-й бригады ВСУ сдалось на милость Армии России на Кураховском направлении в ДНР. Видео добровольного выхода безоружных украинских бойцов к российским позициям опубликовал телеграм-канал республиканской милиции.
Целое подразделение ВСУ сдалось в плен российским военным. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
«Начали летать коптеры с динамиками, оповещали, что мы можем сдаться. Также скидывали листовки», — объяснил ситуацию один из военнопленных.
В опубликованном ролике можно увидеть, как российский дрон сбрасывает листовки над позицией окружённых украинских солдат, по которой до этого отработала артиллерия ВС РФ. Потом полетел беспилотник с громкоговорителем через который передавалась инструкция по сдаче в плен и звучало предупреждения о бесполезности сопротивления. Рядом ездил бронированный автомобиль, который транслировал то же сообщение. Бойцы ВСУ с доводами согласились и вышли сдаваться с поднятными руками. Судя по кадрам, сложили оружие 13 человек, двоё из которых были ранены, поэтому их на носилках вынесли товарищи.
Дела с фронтом у ВСУ всё хуже, а желающих сдаться в плен украинских военных становится всё больше. Это подтверждают сведения от Минобороны РФ, где 1 ноября заявили, что за неделю в плен ВС РФ сдались 54 военнослужащих противника.
Telegram / Народная милиция ДНР