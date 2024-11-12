«Вы обречены, вас ждёт поражение и смерть»: В ДНР оружие сложил целый отряд ВСУ

В опубликованном ролике можно увидеть, как российский дрон сбрасывает листовки над позицией окружённых украинских солдат, по которой до этого отработала артиллерия ВС РФ. Потом полетел беспилотник с громкоговорителем через который передавалась инструкция по сдаче в плен и звучало предупреждения о бесполезности сопротивления. Рядом ездил бронированный автомобиль, который транслировал то же сообщение. Бойцы ВСУ с доводами согласились и вышли сдаваться с поднятными руками. Судя по кадрам, сложили оружие 13 человек, двоё из которых были ранены, поэтому их на носилках вынесли товарищи.