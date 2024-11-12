Стало известно о росте числа бойцов ВСУ, которые добровольно сдаются в плен российским солдатам в Запорожской области. И это несмотря на то, что в регионе наблюдается относительно низкая интенсивность боевых действий, заявил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Каждый последующий день бьёт рекорды предыдущего по количеству перешедших на мирную сторону [военнослужащих ВСУ], тех, кто складывает оружие. Запорожцы как таковые, загнанные ВСУ [на фронт], воевать не хотят, они для бандеровцев москали, генетически неправильные украинцы», — рассказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».