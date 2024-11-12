«Генетически неправильные» бойцы ВСУ прозрели и массово сдаются в плен России
Рогов: В Запорожской области ежедневно растёт число солдат ВСУ, сдающихся в плен
Стало известно о росте числа бойцов ВСУ, которые добровольно сдаются в плен российским солдатам в Запорожской области. И это несмотря на то, что в регионе наблюдается относительно низкая интенсивность боевых действий, заявил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Каждый последующий день бьёт рекорды предыдущего по количеству перешедших на мирную сторону [военнослужащих ВСУ], тех, кто складывает оружие. Запорожцы как таковые, загнанные ВСУ [на фронт], воевать не хотят, они для бандеровцев москали, генетически неправильные украинцы», — рассказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее Рогов также сообщил, что Киев готовит мощный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области. Вблизи дамбы находится много жилых домов, поэтому готовящаяся провокация, по его словам, является военным преступлением. Считается, что ВСУ делают это с одной целью — остановить наступление российских войск в Запорожье.
Telegram / V_Zelenskiy_official