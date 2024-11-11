Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 18:20

ВСУ массового атаковали дронами город в Запорожской области

Рогов: При атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую пострадал ребёнок

ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. Украинские БПЛА целились в автовокзал, газораспределительный узел и вышки сотовой связи. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Последствия атаки украинских дронов на город Каменка-Днепровская. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия атаки украинских дронов на город Каменка-Днепровская. Фото © Telegram / Владимир Рогов

«В результате атаки дронов-камикадзе нацистов на городской автовокзал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранения получил ребёнок. Восьмилетняя девочка доставлена в Запорожскую областную больницу в городе Мелитополь, где ей оказывается вся необходимая помощь», — заявил Рогов.

Последствия атаки украинских дронов на город Каменка-Днепровская. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия атаки украинских дронов на город Каменка-Днепровская. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Также есть другие пострадавшие удара дронами-камикадзе по автовокзалу города. В момент атаки там находилось большое количество людей. Информация о количестве раненых и их состоянии уточняется. Рогов добавил, что после удара беспилотником по газораспределительному узлу произошли взрыв и возгорание.

В Белгородской и Курской областях силы ПВО сбили два украинских дрона
В Белгородской и Курской областях силы ПВО сбили два украинских дрона

Также Рогов сегодня заявил, что Киев готовит удар по дамбе в городе Васильевка Запорожской области. По его словам, это подтверждено документально.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar