В Белгородской и Курской областях силы ПВО сбили два украинских дрона

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — рассказали в Минобороны.