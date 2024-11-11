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Регион
10 ноября, 21:43

В Белгородской и Курской областях силы ПВО сбили два украинских дрона

Минобороны: Два БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — рассказали в Минобороны.

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Ранее ВСУ совершили массированную атаку на гражданскую инфраструктуру России с использованием 84 беспилотников. Все дроны были сбиты или подавлены РЭБ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Тимур Хингеев
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