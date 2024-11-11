В Белгородской и Курской областях силы ПВО сбили два украинских дрона
Минобороны: Два БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — рассказали в Минобороны.
Ранее ВСУ совершили массированную атаку на гражданскую инфраструктуру России с использованием 84 беспилотников. Все дроны были сбиты или подавлены РЭБ.
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