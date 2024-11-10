Минобороны: В Подмосковье пять человек пострадали при падении обломков БПЛА
При падении обломков украинских БПЛА в Московской области пострадали пять человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, всего в Подмосковье сбили 34 беспилотника. При падении обломков дронов произошло возгорание четырёх домов.
«Пострадали пять человек, которые получили ранения», — сообщили в Минобороны.
Напомним, утром 10 ноября произошла атака дронов на Московскую область. Момент уничтожения одного из БПЛА попал на видео Life.ru. Кроме того, водитель снял последствия падения обломков беспилотника в Подмосковье.
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