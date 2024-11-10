Минобороны: В Подмосковье пять человек пострадали при падении обломков БПЛА

При падении обломков украинских БПЛА в Московской области пострадали пять человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, всего в Подмосковье сбили 34 беспилотника. При падении обломков дронов произошло возгорание четырёх домов.