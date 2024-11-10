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Регион
10 ноября, 14:46
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Минобороны: В Подмосковье пять человек пострадали при падении обломков БПЛА

При падении обломков украинских БПЛА в Московской области пострадали пять человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, всего в Подмосковье сбили 34 беспилотника. При падении обломков дронов произошло возгорание четырёх домов.

«Пострадали пять человек, которые получили ранения», — сообщили в Минобороны.

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Напомним, утром 10 ноября произошла атака дронов на Московскую область. Момент уничтожения одного из БПЛА попал на видео Life.ru. Кроме того, водитель снял последствия падения обломков беспилотника в Подмосковье.

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Life.ru

Никита Никонов
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