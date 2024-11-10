Очевидец рассказал, как ПВО чётко пресекла атаку дронов ВСУ на Подмосковье

Утром 10 ноября противовоздушная оборона Московской области срабатывала каждые 7-8, рассказал очевидец налёта дронов на регион. По словам Алексея, силы ПВО действовали чётко и своевременно при отражении атаки БПЛА.

Он также подчеркнул, что в момент атаки беспилотников находился на озере в Раменском городском округе. Очевидец лично насчитал семь сбитых дронов.