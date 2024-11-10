Очевидец рассказал, как ПВО чётко пресекла атаку дронов ВСУ на Подмосковье
Очевидец: ПВО при атаке БПЛА на Подмосковье работала каждые 7-8 минут
Утром 10 ноября противовоздушная оборона Московской области срабатывала каждые 7-8, рассказал очевидец налёта дронов на регион. По словам Алексея, силы ПВО действовали чётко и своевременно при отражении атаки БПЛА.
Он также подчеркнул, что в момент атаки беспилотников находился на озере в Раменском городском округе. Очевидец лично насчитал семь сбитых дронов.
«Взрывы в 300 метрах были, практически каждые семь-восемь минут. Так понимаю, дальняя ПВО работала, а также по два комплекса слева и справа от нас», — отметил собеседник 360.ru.
Напомним, утром 10 ноября произошла атака дронов на Московскую область. Пострадал один человек. Женщину госпитализировали. Момент уничтожения одного из БПЛА попал на видео Life.ru. Кроме того, водитель снял последствия падения обломков беспилотника в Подмосковье.
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