Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Life.ru
SHOT публикует момент уничтожения БПЛА в Раменском городском округе Подмосковья
Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским городским округом Подмосковья попал на видео. Его публикует SHOT. Видно, как ракета бьёт по дрону и он, взорвавшись, падает.
Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье. Видео © SHOT
Напомним, утром 10 ноября произошла атака беспилотников на Подмосковье. Пострадал один человек. Женщину госпитализировали. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что было сбито 32 вражеских дрона.
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