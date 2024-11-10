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Регион
10 ноября, 07:52

Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Life.ru

SHOT публикует момент уничтожения БПЛА в Раменском городском округе Подмосковья

Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским городским округом Подмосковья попал на видео. Его публикует SHOT. Видно, как ракета бьёт по дрону и он, взорвавшись, падает.

Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье. Видео © SHOT

Силы ПВО России сбили 8 вражеских беспилотников в Орловской области
Силы ПВО России сбили 8 вражеских беспилотников в Орловской области

Напомним, утром 10 ноября произошла атака беспилотников на Подмосковье. Пострадал один человек. Женщину госпитализировали. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что было сбито 32 вражеских дрона.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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