Собянин: В ближайшем Подмосковье сбили 32 беспилотника
На территории городских округов Домодедово, Раменское и Коломна за утро было сбито 32 вражеских беспилотника. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
«На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву», — пишет мэр.
Напомним, с раннего утра 10 ноября системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Прежде было сбито ещё пять беспилотников в данных районах. Предварительно, пострадал один человек.
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