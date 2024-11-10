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Регион
10 ноября, 07:23

Собянин: В ближайшем Подмосковье сбили 32 беспилотника

На территории городских округов Домодедово, Раменское и Коломна за утро было сбито 32 вражеских беспилотника. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву», — пишет мэр.

Один человек пострадал при падении обломков БПЛА под Раменским
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА под Раменским

Напомним, с раннего утра 10 ноября системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Прежде было сбито ещё пять беспилотников в данных районах. Предварительно, пострадал один человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Николай Рюмин
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