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Регион
10 ноября, 06:17

Собянин: Системы ПВО сбили ещё пять беспилотников в Раменском и Домодедове

Системы ПВО сбили ещё пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Беспилотник, позднее уничтоженный в Московской области. Видео © SHOT

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. В регионе уже сбили 12 дронов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Матвей Константинов
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