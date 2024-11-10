Собянин: Системы ПВО сбили ещё пять беспилотников в Раменском и Домодедове

Системы ПВО сбили ещё пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Беспилотник, позднее уничтоженный в Московской области. Видео © SHOT

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.