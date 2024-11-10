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Регион
10 ноября, 06:56

Один человек пострадал при падении обломков БПЛА под Раменским

Один человек, предварительно, пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в подмосковной деревне Становое под Раменским. По данным SHOT, это хозяйка дома, у неё зафиксированы ожоги. Повреждён автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. На месте работают экстренные службы.

Последствия падения обломков БПЛА в Подмосковье. Видео © VK / «Актуально! Важно!»

План «Ковёр» ввели в московских Внуково и Домодедово из-за угрозы БПЛА
План «Ковёр» ввели в московских Внуково и Домодедово из-за угрозы БПЛА

Напомним, системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Ранее было сбито 25 дронов в нескольких городских округах региона.

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VK / «Актуально! Важно!»

Матвей Константинов
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