Один человек пострадал при падении обломков БПЛА под Раменским
Один человек, предварительно, пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в подмосковной деревне Становое под Раменским. По данным SHOT, это хозяйка дома, у неё зафиксированы ожоги. Повреждён автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. На месте работают экстренные службы.
Последствия падения обломков БПЛА в Подмосковье. Видео © VK / «Актуально! Важно!»
Напомним, системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Ранее было сбито 25 дронов в нескольких городских округах региона.
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