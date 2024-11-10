Один человек пострадал при падении обломков БПЛА под Раменским

Один человек, предварительно, пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в подмосковной деревне Становое под Раменским. По данным SHOT, это хозяйка дома, у неё зафиксированы ожоги. Повреждён автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. На месте работают экстренные службы.