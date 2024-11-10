Уже 25 беспилотников сбили в Московской области
Собянин: В Подмосковье сбито ещё восемь беспилотников
Системы ПВО пресекли атаку ещё восьми беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Напомним, системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Ранее было сбито ещё пять беспилотников в данных районах. Предварительно, пострадавших нет.
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