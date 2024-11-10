Пострадавшая при падении обломков БПЛА под Раменским находится в реанимации

Жительница посёлка Становое под Раменским, пострадавшая при падении обломков беспилотника, находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В населённом пункте загорелись два дома.

«От осколков пострадала 52-летняя женщина, её госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации», — написал чиновник в телеграм-канале.