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Регион
10 ноября, 07:15

Пострадавшая при падении обломков БПЛА под Раменским находится в реанимации

Жительница посёлка Становое под Раменским, пострадавшая при падении обломков беспилотника, находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В населённом пункте загорелись два дома.

«От осколков пострадала 52-летняя женщина, её госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Ранее было сбито 25 дронов в нескольких городских округах региона. Известно об одной пострадавшей в посёлке Становое под Раменским. Пожар на месте падения обломков попал на видео.

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Life.ru

Матвей Константинов
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