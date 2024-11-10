Силы ПВО России сбили 8 вражеских беспилотников в Орловской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 8 беспилотников в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника — средствами противовоздушной обороны сбито 8 вражеских БПЛА», — написал глава региона в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Экстренные службы работают на местах происшествий.
А ранее Life.ru рассказывал, что утром 10 ноября произошла массированная атака беспилотников на Подмосковье. По предварительным данным, пострадал один человек. Женщину госпитализировали. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что было сбито 32 вражеских дрона в Подмосковье.
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