Силы ПВО России сбили 8 вражеских беспилотников в Орловской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 8 беспилотников в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника — средствами противовоздушной обороны сбито 8 вражеских БПЛА», — написал глава региона в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Экстренные службы работают на местах происшествий.