В Брянской области уничтожили 14 украинских БПЛА

Российские силы продолжают отражать атаку БПЛА на Брянскую область. По информации губернатора региона Александра Богомаза, средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении трёх БПЛА в Брянской области. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.