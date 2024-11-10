Силы ПВО сбили три украинских дрона в Брянской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника самолётного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в телеграм-канале и добавил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее средства противовоздушной обороны за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. По шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях. Ещё четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — в Брянской области.