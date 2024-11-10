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Регион
10 ноября, 02:31

Силы ПВО сбили три украинских дрона в Брянской области

Губернатор Богомаз: Три БПЛА сбиты над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника самолётного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в телеграм-канале и добавил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА
Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА

Ранее средства противовоздушной обороны за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. По шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях. Ещё четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — в Брянской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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