Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 04:17

Силы ПВО России за ночь сбили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях. Ещё четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — в Брянской области.

Обломки ликвидированного над Саратовом дрона упали в промзоне
Обломки ликвидированного над Саратовом дрона упали в промзоне

Ранее Life.ru рассказывал, что жителям Саратова разрешили уезжать от дронов на скорости 135 километров в час. В администрации уточнили, что водитель, нарушивший правила в ситуациях, угрожающих жизни, может подать запрос, чтобы избежать штрафов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Воронежская область
  • Саратовская область
  • Белгородская область
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar