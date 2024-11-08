Силы ПВО России за ночь сбили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами
Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях. Ещё четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — в Брянской области.
Ранее Life.ru рассказывал, что жителям Саратова разрешили уезжать от дронов на скорости 135 километров в час. В администрации уточнили, что водитель, нарушивший правила в ситуациях, угрожающих жизни, может подать запрос, чтобы избежать штрафов.
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