Силы ПВО России за ночь сбили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях. Ещё четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — в Брянской области.