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Регион
8 ноября, 01:33

Обломки ликвидированного над Саратовом дрона упали в промзоне

Беспилотник уничтожили в небе над Саратовом, его обломки упали в промышленной зоне Заводского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Бусаргина, предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают все необходимые экстренные службы.

Жителям Саратова разрешили уезжать от дронов на скорости 135 километров в час
Жителям Саратова разрешили уезжать от дронов на скорости 135 километров в час

Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты уничтожали в двух регионах — в Воронежской и Белгородской областях. Всего в тёмное время суток сбили 15 дронов. Утром под Воронежем ликвидировали ещё два БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Артур Лапсаков
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