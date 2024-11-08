Обломки ликвидированного над Саратовом дрона упали в промзоне
Беспилотник уничтожили в небе над Саратовом, его обломки упали в промышленной зоне Заводского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — написал чиновник в телеграм-канале.
По словам Бусаргина, предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают все необходимые экстренные службы.
Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты уничтожали в двух регионах — в Воронежской и Белгородской областях. Всего в тёмное время суток сбили 15 дронов. Утром под Воронежем ликвидировали ещё два БПЛА.
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