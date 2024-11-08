Обломки ликвидированного над Саратовом дрона упали в промзоне

Беспилотник уничтожили в небе над Саратовом, его обломки упали в промышленной зоне Заводского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — написал чиновник в телеграм-канале.