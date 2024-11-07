Жителям Саратова разрешили уезжать от дронов на скорости 135 километров в час

В Саратове местным жителям разрешили покидать зону действия дронов на скорости свыше 135 километров в час. Об этом сообщили в мэрии города. В администрации уточнили, что водитель, нарушивший правила в ситуациях, угрожающих жизни, может подать запрос, чтобы избежать штрафов.

«Водителю нужно руководствоваться статьёй 2.7 Кодекса об административных правонарушениях — это действие лица в состоянии крайней необходимости. Действие лица в состоянии крайней необходимости относится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении», — объяснили в мэрии, передаёт ТАСС.