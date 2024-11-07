«Купол Донбасса» отразил атаку дрона с бомбой весом 15 кг на Старобешевскую ТЭС

Украинский беспилотник не смог сбросить 15-килограммовую фугасную бомбу на Старобешевскую ТЭС в посёлке Новый Свет в ДНР, атаку отразил «Купол Донбасса». Об этом сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале.

Дрон был сбит в ДНр благодаря «Куполу Донбасса». Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Беспилотник изготовлен американскими производителями и вооружён фугасной боевой частью весом в 15 килограммов, он должен был подорвать российский объект и вызвать перебои с подачей эллектричества. Однако планы противника с блеском нарушены. Сейчас ТЭС продолжает работу в штатном режиме, от станции питаются центральные и южные районы ДНР.

«Взрывотехники УФСБ России по ДНР провели рентгенографическое исследование беспилотника на месте, установили расположение средств инициирования боевого заряда и с помощью мобильного робототехнического комплекса деактировали исполнительный механизм взрывного устройства»,– отметили в штабе.