Балицкий: ВСУ атакуют Энергодар и ЗАЭС дронами, зафиксировано пять взрывов

ВСУ с помощью боевых дронов атаковали город Энергодар и береговую линию у Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и береговую линию, приближённую к ЗАЭС», — написал он у себя в телеграм-канале, попросив жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу. Сейчас над городом работает ПВО.