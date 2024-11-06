Балицкий: ВСУ атакуют Энергодар и ЗАЭС дронами, зафиксировано пять взрывов
ВСУ с помощью боевых дронов атаковали город Энергодар и береговую линию у Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и береговую линию, приближённую к ЗАЭС», — написал он у себя в телеграм-канале, попросив жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу. Сейчас над городом работает ПВО.
Ранее сообщалось, что украинские военные артиллерией атаковали Энергодар. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимира Рогова, обстрелам подверглась береговая линия, противник использовал кассетные боеприпасы.
Telegrapm / Балицкий Евгений