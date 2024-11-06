Украинская армия обстреляла Энергодар кассетными боеприпасами

Украинские военные ведут артиллерийские обстрелы по городу Энергодару, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ.

По его словам, обстрелам подвергается береговая линия, и противник использует кассетные боеприпасы. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

«На данный момент зафиксировано как минимум пять попаданий», - отметил чиновник.

Напомним, что накануне в Энергодаре украинские беспилотники атаковали многоквартирный дом и гостиницу. В обоих случаях, к счастью, пострадавших и разрушений не оказалось.