Украинская армия обстреляла Энергодар кассетными боеприпасами
Рогов: ВСУ использовали кассетные боеприпасы для обстрела Энергодара
Украинские военные ведут артиллерийские обстрелы по городу Энергодару, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ.
По его словам, обстрелам подвергается береговая линия, и противник использует кассетные боеприпасы. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
«На данный момент зафиксировано как минимум пять попаданий», - отметил чиновник.
Напомним, что накануне в Энергодаре украинские беспилотники атаковали многоквартирный дом и гостиницу. В обоих случаях, к счастью, пострадавших и разрушений не оказалось.
Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), постоянно становится мишенью для атак вооруженных сил Украины. Ранее Life.ru сообщал, что в конце сентября артиллерийский снаряд ВСУ попал в трансформатор подстанции «Радуга», находящейся в городе. Однако, несмотря на повреждения, удалось избежать потерь в энергоснабжении.
Kandinsky 3.1 / Life.ru