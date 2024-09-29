ВСУ прямым попаданием уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре

Вооружённые силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерийского снаряда уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Возгорание на подстанции «Радуга» в Энергодаре. Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально

«Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города», — говорится в сообщении.

В ЗАЭС уточнили, что на данный момент ситуация с подачей электричества находится под контролем, город не обесточен. На месте обстрела работают пожарные.