ВСУ прямым попаданием уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре
ЗАЭС: ВСУ уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре
Подстанция «Радуга» в Энергодаре. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Вооружённые силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерийского снаряда уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Возгорание на подстанции «Радуга» в Энергодаре. Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально
«Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города», — говорится в сообщении.
В ЗАЭС уточнили, что на данный момент ситуация с подачей электричества находится под контролем, город не обесточен. На месте обстрела работают пожарные.
А ранее Life.ru писал, что 20 сентября ВСУ несколько раз атаковали Энергодар, в результате удара БПЛА был повреждён трансформатор на подстанции «Заря» рядом с ЗАЭС. Тогда сотрудники станции приняли меры для обеспечения её безопасности, в работу была введена резервная линия подачи электроэнергии.