Угроза безопасности ЗАЭС создана в результате удара ВСУ по Энергодару ВСУ снова ударили по Энергодару и повредили трансформатор, питающий ЗАЭС 20 сентября, 16:39 Вид на территорию Запорожской атомной электростанции. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Украинские военные повторно за сутки обстреляли Энергодар, повреждения получил трансформатор на подстанции «Заря», которая находится вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС. Ударом дрона ВСУ повреждён трансформатор на подстанции «Заря», находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС», — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры АЭС. Сейчас персонал станции принял меры для обеспечения безопасности, введена резервная линия подачи электричества. Радиационный фон не превышен.

Ранее сообщалось, что украинская армия попыталась ударить по гражданской инфраструктуре Энергодара при помощи беспилотников, один из которых удалось уничтожить на подлёте. Попадания по ЗАЭС не произошло.

Авторы Татьяна Миссуми