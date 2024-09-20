ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе, один сбит в воздухе 20 сентября, 08:39 Бойцы ВСУ с дронами. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия попыталась ударить по гражданской инфраструктуре Энергодара при помощи беспилотников, один из которых удалось уничтожить на подлёте. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«Сегодня в очередной раз противник осуществил атаку БПЛА на Энергодар. Удар беспилотника пришёлся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется. Второй БПЛА был сбит в воздухе», — уточняется в тексте.

В Запорожской АЭС уже рассказали журналистам, что попаданий украинских беспилотников по территории ЗАЭС не зафиксировано.

Напомним, ВСУ не первый раз атакуют Энергодар. Так, 17 сентября город остался без света, водоснабжения и связи после украинского обстрела. Атака повторилась и 18 сентября, тогда сообщалось о массовом налёте БПЛА противника. Рядом с Энергодаром находится Запорожская АЭС.

Авторы Татьяна Миссуми